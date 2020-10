« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 10 octobre 2020 : 2 épisodes inédits au programme ce soir sur M6 (saison 2)

4.9 ( 11 )



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 10 octobre 2020. Ce soir le beau Nathan FILLION, alias « The Rookie : le flic de Los Angeles », est de retour sur M6 pour deux épisodes inédits de la saison 2. Au programme ce samedi soir, les épisodes 9 et 10, suivis de 4 rediffusions.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 10 octobre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Saison 2 – épisode 9 : Le point de rupture

Nolan essaie d’aider l’ancien propriétaire de sa maison à renouer le contact avec sa famille. Le retour au travail est compliqué pour Wesley. Harper reprend sa couverture, mettant en danger une visite nocturne enfin obtenue pour sa fille.



"Suspect repéré, demande de renforts" 🚓👮

Nolan passe à la vitesse supérieure dans #TheRookie

Saison 2 – épisode 10 : Le mal incarné

Nolan et son équipe sont en charge d’une tueuse en série qui doit indiquer l’emplacement des corps afin d’éviter la peine de mort. L’état de Wesley s’empire, ce qui inquiète Lopez.

Juste après 4 épisodes en rediffusion seront proposés dès 22h50. Deux épisodes de la saison 1 puis deux épisodes de la saison 2.

Ce soir dans « The Rookie : le flic de Los Angeles », Nolan passe à la vitesse supérieure. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou sur 6play.

