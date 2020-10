« La France a un incroyable talent » avant-première : Lisa Dann va scotcher le jury

4.7 ( 12 )



Annonces





« La France a un incroyable talent » avant-première vidéo. Dans cette 15ème saison de « La France a un incroyable talent » certains talents vont davantage marquer les esprits. D’autres vont rapidement faire le bonheur des bêtisiers mais c’est une autre histoire…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Mais nous allons bien sûr nous intéresser à ces talents exceptionnels qui vont faire de cette saison 15, une saison exceptionnelle à tous les niveaux.

« La France a un incroyable talent » avant-première vidéo

Découvrez maintenant Lisa Dann, une jeune et talentueuse chanteuse dont la reprise du tube de Desireless « Voyage voyage » va faire l’unanimité du public et des 4 membres du jury Eric Antoine, Hélène Segara, Sugar Sammy et surtout Marianne James particulièrement émue. Ça sentirais presque le Golden Buzzer ça non ?



Annonces



Depuis @jdoreofficiel, Marianne James n’avait pas entendu une reprise comme celle de « Voyage, voyage » proposée par Lisa Dann ! 👏🎶#LFAUIT dès mardi 20 octobre à 21.05 avec Karine Le Marchand, @sugarsammy, @helenesegaraoff, @eric_antoine et @MJamesOff pic.twitter.com/yEcmBvJrTz — M6 (@M6) October 13, 2020

Et vous, vous en pensez quoi ? Aimez-vous aussi le magnifique timbre de voix de Lisa Dann ?

« La France a un incroyable talent » revient ce mardi 20 octobre 2020 sur M6 et 6PLAY.

➭ ➭ Découvrez aussi Bboy, un danseur de breakdance né avec un handicap, qui va bouleverser notre jury en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés