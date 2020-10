Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 6 novembre 2020

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 6 novembre 2020 – Le week-end se termine et il est temps pour les fans de « Un si grand soleil » de découvrir un aperçu de ce qui les attend par la suite avec les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans trois semaines, Claire va devoir assumer ses actes et elle va dire la vérité à Florent. De son côté, Johanna va devoir faire face au retour de Christophe dans sa vie et ça s’annonce encore une fois compliqué !

Quant à Eliott, la police va se rappeler à ses bons souvenirs et il va devoir assumer son rôle d’indic…



Annonces





Lundi 2 novembre 2020, épisode 516 : Alors que Johanna est prête pour une nouvelle bataille, Cécile doit

faire face à une pression croissante. De son côté, Florent a tout un cheminement à faire… Quant à Élise, elle met enfin le doigt sur une témoignage décisif.

Mardi 3 novembre 2020 : pas de diffusion, édition spéciale élections américaines

Mercredi 4 novembre 2020, épisode 517 : Tandis que Christophe ne se prive d’aucun petit plaisir, Claire pourra-t-elle enfin aller au bout de ses aveux ? De son côté, Elisabeth remet certaines pendules à l’heure.

Jeudi 5 novembre 2020, épisode 518 : Tandis que Cécile est déterminer à réparer les pots cassés, Florent se laissera-t-il amadouer par les explications qu’il reçoit ? Quant au commissaire Becker, il va devoir faire avec un colocataire inattendu.

Vendredi 6 novembre 2020, épisode 519 : Alors que Sabine n’hésite pas à jouer les amies compatissantes, Eliott est rappelé à d’ancien engagements et doit se mettre au travail. Manu, lui, sent qu’il y a anguille sous roche.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 19 au 23 octobre 2020 en cliquant ICI

du 26 au 30 octobre 2020 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés