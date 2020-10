Un si grand soleil : Florent surprend Claire, Elise et Sofia réconciliées, ce qui vous attend lundi 19 octobre (épisode n°506 en avance)

4.6 ( 14 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors qu’un épisode a été exceptionnellement diffusé hier, le week-end touche à sa fin et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce que vous réserve la suite de votre série quotidiennee « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 5056 du lundi 19 octobre, Florent va surprendre Claire…



En effet, Claire et Myriam vont faire des repérages près du domicile de Maureillas mais Florent sur place !



Claire et Myriam se cachent mais plus tard, Florent confie à Claire qu’il a vu sa voiture près du domicile de son client. Elle se défend en prétendant avoir garé sa voiture pour faire du shopping avec Myriam…

La police poursuit son enquête sur les cambriolages et arrête un suspect, qui n’est autre qu’un collègue de travail de Myriam ! Alex et Manu l’arrêtent sous les yeux de la copine de Claire, qui s’inquiète…



De leur côté, Elise et Sofia se réconcilient. Elise décide d’aller retrouver Sofia à la paillote… Elles se parlent mais sont toujours en désaccord sur le rôle qu’aura Bilal dans la vie de leur bébé. Résultat, elles se disputent encore ! Mais plus tard, Sofia déclare son amour à Elise et elles décident de trouver ensemble une solution pour Bilal.

Rendez-vous lundi 19 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

