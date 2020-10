« France – Portugal » : suivez le match de Ligue des Nations en direct, live et streaming sur M6 et 6PLAY (+ score en temps réel et résultat final)

4.7 ( 19 )



« France – Portugal » : un match Ligue des Nations à suivre en direct, live et streaming. Oui mais à quelle heure et sur quelle chaîne ? On vous dit tout. Ce soir c’est sur M6 et 6PLAY que ça se passe. Les Champions du Monde en titre face aux Champions d’Europe en titre. Voilà l’affiche de cette nouvelle journée de Ligue des Nations. Une confrontation attendue, un match évènement à suivre ce soir dès 20h35 en direct sur M6 !



Après leur brillante victoire 7 buts à 1 face à l’Ukraine, retour à la compétition et donc aux « choses sérieuses ».

C’est le troisième match des Bleus pour cette deuxième édition de la Ligue des Nations. Un match hautement symbolique puisqu’il opposera la France, championne du monde, au Portugal, champion d’Europe.



Pour info il faut savoir que les deux pays sont invaincus après 2 journées et n’ont qu’un objectif : finir premier du groupe 3 afin de se qualifier pour le Final Four !

À 20h35, Xavier Domergue et Robert Pirès prennent l’antenne pour commenter en direct cette rencontre événement depuis le Stade de France. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fait vivre le match sur le bord du terrain avec les interviews et les premières réactions des joueurs et du sélectionneur, Didier Deschamps.

« France – Portugal » en direct, live et streaming sur M6 et 6Play

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 20h35 sur M6.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play, ou encore directement sur notre site avec nos scores en temps réel.

France : 0

Portugal : 0

Suivez également la rencontre avec le score en temps réel et les principales actions sur Match en direct.Fr

« France – Portugal » : la bande-annonce du match

Découvrez la bande-annonce de cette rencontre évènement…

🏆 Les Champions du Monde face aux Champions d’Europe

⚽ Ligue des Nations France – Portugal

📺 Dimanche dès 20.35 en direct sur M6 #FRAPOR pic.twitter.com/FhKQrtP7yU — M6 (@M6) October 7, 2020

Quatre ans après leur défaite en finale de l’Euro 2016 face au Portugal, les joueurs de Didier Deschamps tiendront-ils leur revanche ? Les Portugais, galvanisés par le record de buts en sélection de leur capitaine, Cristiano Ronaldo, pourront-ils imposer leur jeu ?

Réponse ce soir dès 20h35 sur M6 pour la 3ème journée de Ligue des Nations entre la France et le Portugal.

Pour quelle équipe votre coeur va t-il vibrer ce soir ?

