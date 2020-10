Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 11 octobre 2020 (vidéo)

4.9 ( 7 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 11 octobre 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de ce 4 octobre 2020.



« Sept à huit » du dimanche 11 octobre 2020

Dans « 7 à 8 Life Lif ». Ponts et routes détruits, maisons dévastées, électricité coupée. Le quotidien infernal des habitants de la Vallée de la Roya, 8 jours après les terribles inondations qui ont endeuillé les Alpes-Maritimes.

Et dans « 7 à 8 », qui sont les juges de l’intime. Au tribunal de Montpellier chaque jour, 6 magistrates arbitrent séparation, divorce et problèmes de garde.

Et la folie des enfants mannequins en Chine. Certains parents sont prêts à tous pour que leur(s) enfant(s) devienne(nt) des icônes de la mode.



Enfin le portrait de la semaine sera consacré à une immense star, le grand Gérard Depardieu. Il répondra aux questions d’ Audrey Crespo-Mara dans le « Portrait de la Semaine » .

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 11 octobre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

