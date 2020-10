4.9 ( 12 )



« Mask Singer saison 2 ». Plus que quelques heures avant de découvrir la saison 2 de « Mask Singer ». Début des enquêtes à partir de demain soir sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Camille Combal, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams.



Masques ou costumes ? Appelez-les comme vous voulez ! Mais peu importe car la question qui nous taraude est la même : quelles sont les personnalités qui se sont prêtées au jeu cette année et donc qui se cachent derrière tout ça ?

« Mask Singer saison 2 » : qui se cache derrière le hibou ?

Intéressons-nous maintenant au hibou. Un hibou qui pourrait, enfin si on se réfère au premier indice dévoilé, rappeler des souvenirs à bon nombre de Français.

Indice n°1 : « Je suis passé par la case AB ».



Cet indice vous aide t-il ? S’agit-il d’un acteur (trice) des séries produites par AB ? Pour ceux qui se demandent de quoi on parle, AB c’est « Le miel et les abeilles », « Premiers baisers » ou bien encore « Hélène et les garçons ».

D’autres indices à venir…

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 2 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous demain sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

