« Bull » du 16 octobre 2020 : deux épisodes inédits ce soir (saison 4)

« Bull » du 16 octobre 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, M6 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série télé « Bull ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 17 et 18 « L’ennemi invisible » et « Collision ».



A suivre dès 21h05 sur la chaîne mais également en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Bull » du 16 octobre 2020 : les épisodes inédits de ce soir

Saison 4 – épisode 17 : L’ennemi invisible

Bull prend la défense du docteur Natalie Reznick, accusée d’avoir orchestré la série d’attaques à l’anthrax qui a terrorisé la ville. Si les faits sont contre elle, Bull et son équipe veulent prouver qu’en souhaitant calmer l’hystérie collective, la police a arrêté la mauvaise personne…



"On doit passer à l’offensive, et tout de suite" 👊

📺 #Bull inédit, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/AWCT6u7wY5 — M6 (@M6) October 16, 2020

Saison 4 – épisode 18 : Collision

L’équipe du TAC défend un conducteur de train qui a perdu une partie de sa mémoire lors de la collusion d’un train qu’il conduisait. Se sentant coupable de cet accident, il veut être condamné, mais Bull est certain qu’il n’est pas le vrai responsable.

Notez que ces deux épisodes inédits de la saison 4 seront suivis de 5 épisodes en rediffusion à partir de 22h50.

La suite de la saison 4 de « Bull », c’est ce soir dès 21h05 sur M6 ! Qu’on se le dise !

