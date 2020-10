4.9 ( 9 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 18 octobre 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 18 octobre 2020 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life Life », 3 semaines après le meurtre de Victorine, un suspect a été arrêté. Qui est-il ? Quel serait son mobile ?

Et dans « 7 à 8 », tout quitter pour le soleil du Portugal. Restaurateurs, gérants de chambres d’hôtes, 15.000 Français se sont déjà installés en Algarve, la région la plus au sud du Pays, réputée pour ses plages méditerranéennes et ses parcours de golf.



En Floride les parcs d’attractions licencient en masse et des milliers de familles sombrent dans la pauvreté. Une crise sans précédent qui pèse sur la campagne des élections présidentielles américaines à 15 jours du scrutin.

Enfin le portrait de la semaine sera consacré Laëtitia Hallyday. Elle répondra aux questions d’ Audrey Crespo-Mara dans le « Portrait de la Semaine ». Elle y évoquera son deuil mais aussi sa nouvelle vie sans Johnny.

📍 EXCLUSIF 📍 🗣 Laeticia Hallyday ne s'était pas exprimée à la télévision depuis deux ans. Elle a accepté aujourd'hui de se confier à @audrey_crespo dans @7a8. 👉 "Laeticia, ma vie sans Johnny", c’est le Portrait de la Semaine À VOIR à partir de 18h15 ce dimanche sur @TF1. pic.twitter.com/hoVDCKfFLi — TF1LeJT (@TF1LeJT) October 16, 2020

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 18 octobre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

