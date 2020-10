« Touche pas à mon poste » vidéo : incident en direct ce soir dans TPMP, la sécurité intervient !

4.5 ( 8 )



« Touche pas à mon poste » vidéo. En ce mardi 6 octobre 2020, et après une pause publicitaire, petite panique sur le plateau de TPMP. Des maîtres d’hôtel en colère en colère ont tenté de prendre la parole sans y avoir été invités.



Panique des services de sécurité qui bien sûr ont fait leur travail avant que Cyril Hanouna ne finisse par leur donner la parole. L’un d’entre-eux a expliqué qu’il représentait les maîtres d’hôtel, de plus en plus précaires et de plus en plus nombreux au RSA en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Et de déplorer qu’ils avaient été lâchés par le gouvernement alors qu’ils font aussi dans l’évènementiel et fonctionnet comme les intermittents du spectacle dont les droits ont été reconduits pour une année supplémentaire.

« Touche pas à mon poste » vidéo

Après l’avoir laissé parler, Cyril Hanouna a proposé de recevoir des maîtres d’hôtel dans son émission « Balance ton post » diffusé le jeudi soir en prime.



Si vous n’y étiez pas, voici les images de cet incident survenu en direct ce soir dans TPMP

Des Maîtres d'hôtel en colère interrompent #TPMP en direct et @Cyrilhanouna leur donne la parole ! pic.twitter.com/a9EDZyBWZZ — TPMP (@TPMP) October 6, 2020

