Cyril Hanouna : découvrez le nom de sa nouvelle émission quotidienne sur W9

Publicité





Cyril Hanouna prépare son grand retour à la rentrée avec une toute nouvelle émission quotidienne sur W9, qui s’intitulera « Tout beau, tout 9 », selon les informations révélées par Jean-Marc Morandini sur son blog. Le programme sera diffusé chaque jour de 18h à 21h, dès septembre.











Publicité





« Tout beau, tout 9 » : nouvelle émission, nouveau décor, nouveaux chroniqueurs

Tournée à la Canal Factory, l’émission adoptera un univers visuel totalement inédit. Le décor sera habillé aux couleurs emblématiques de W9, à savoir un violet vif, et misera sur une esthétique immersive. La table centrale prendra la forme d’un “W”, un clin d’œil direct au nom de la chaîne, tandis que le public ne sera pas installé sur des gradins traditionnels, mais disposé autour du plateau dans une configuration en arène, rappelant l’ambiance spectaculaire des jeux du cirque.

Le choix du titre « Tout beau, tout 9 » n’est pas anodin : il joue habilement sur le double sens de la nouveauté et du canal 9, tout en affirmant un ton dynamique et fédérateur. Sur les réseaux sociaux, un hashtag officiel a d’ores et déjà été choisi : #TBT9, un acronyme simple et percutant qui accompagnera tous les contenus liés à l’émission.

Enfin, toujours selon Morandini, une première nouvelle recrue a été annoncée au sein de l’équipe de chroniqueurs : Jade Leboeuf rejoindra Cyril Hanouna autour de la table pour cette nouvelle aventure télévisée.



Publicité





W9 semble bien décidée à frapper fort à la rentrée, et avec « Tout beau, tout 9 », Cyril Hanouna promet un rendez-vous à la fois spectaculaire, participatif et résolument neuf.