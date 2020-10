Un si grand soleil : Manon sur le départ, Claire rencontre Myriam, ce qui vous attend jeudi 8 octobre (épisode n°497 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 497 du jeudi 8 octobre, Manon veut quitter Montpellier pour partir vivre en Suisse !



En effet, Manon explique à Elisabeth qu’elle a une place dans un lycée réputé de Lausanne et elle aimerait aller y passer son bac…



Elisabeth en parle à Julien, qui le prend mal et lui dit que c’est à lui de gérer ça. Et quand Xavier réitère ses excuses et lui confie avoir envie que leurs enfants se rencontrent et nouent une relation familiale, Julien campe sur ses positions et refuse de lui pardonner.

Plus tard, Alice et Julien questionnent Manon sur ses projets. L’adolescente leur explique vouloir finir le lycée en Suisse pour intégrer ensuite une université américaine. Mais ses parents refusent, ils la trouvent trop jeune pour partir de la maison et Manon le prend mal…



De son côté, Claire fait la connaissance de Myriam alors qu’elle est menacée par le propriétaire de son appart, qui veut la mettre à la porte. Les deux femmes semblent bien accrocher, loin d’imaginer qu’elles sont toutes les deux sorties avec Manu… Et Claire refuse la proposition de Florent de lui offrir ses billets d’avion pour retrouver Théo au Kenya…

Rendez-vous jeudi 8 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

