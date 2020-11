Coupe d’Automne des Nations de Rugby : suivez le match France / Italie en direct, live et streaming

4.9 ( 9 )



Annonces





Coupe d’Automne des Nations de Rugby: match France/Italie. Ce soir France 2 vous propose de suivre en direct depuis le Stade de France, France / Italie dans le cadre de la Coupe d’Automne des Nations.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Le XV de France retrouvera l’équipe italienne qu’il avait affrontée en février dernier, lors du Tournoi des Six Nations. Malgré une victoire de 35 à 22, les hommes de Fabien Galthié, avaient été légèrement bousculés et perturbés dans leur jeu par la Squadra Azzura. Pour rappel, l’Italie, dans son histoire, a déjà fait chuter la France à trois reprises (1997, 2011 et 2015). Ce match s’annonce donc captivant…

Coupe d’Automne des Nations de Rugby : suivez le match en direct, live et streaming

Pour suivre le match, rien de plus simple. Branchez-vous dès 21h00 sur France 2 et calez-vous bien au fond de votre fauteuil.



Annonces





Vous avez aussi la possibilité de suivre le match en direct et en live streaming sur France.Tv en choisissant la fonction DIRECT

Notez que les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnés de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain.

La Coupe d’Automne des Nations de Rugby égaelement sur France tv sport

Une rencontre que vous pourrez suivre également grâce à l’offre numérique disponible sur France TV Sport.

Alors rendez-vous en direct et en replay sur le site et l’application France tv sport.

Le site et l’application France tv sport vous proposent aussi : extraits des rencontres, meilleurs moments, résultats, calendriers, classements, coulisses, reportages, analyses…

Live score / Score en temps réel

Actions, live et score en temps réel également disponibles sur le site et/ou l’application Rugbyrama

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés