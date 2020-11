4.5 ( 8 )



« Deadpool 2 » : ce soir sur TF1 (inédit). De l’inédit ce soir sur TF1 dans le cadre de « Ciné Dimanche ». Dès 21h05 sur la chaîne, ou depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1, découvrez « Deadpool 2 » de David Leitch.



Au casting : Ryan Reynolds ( Wade Wilson / Deadpool / Voix de Juggernaut), Josh Brolin (Cable), Morena Baccarin (Vanessa), Julian Dennison (Firefist)…

Dans ce film, l’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

« Deadpool 2 » : histoire, résumé, synopsis

Deadpool se voit contraint de rejoindre les X-Men : après une tentative ratée de sauver un jeune mutant au pouvoir destructeur, il est jeté en prison anti-mutants. Arrive Cable, un soldat venant du futur et ayant pour cible le jeune mutant, en quête de vengeance. Deadpool décide de le combattre. Peu convaincu par les règles des X-Men, il crée sa propre équipe, la « X-Force ». Mais cette mission lui réservera de grosses surprises, des ennemis de taille et des alliés indispensables.



Le saviez-vous

– En raison de divergences artistiques avec Ryan Reynolds, Tim Miller a renoncé à diriger ce second film;

– Avec près de 800 millions de dollars de recettes, ce long-métrage est devenu le plus gros succès de la saga X-Men;

– Céline Dion a chanté pour la BOF du film avec le titre « Ashes ».

« Deadpool 2 » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre film…

