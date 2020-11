« Mask Singer » replay 7 novembre : le squelette et la pieuvre démasqués, les qualifiés pour la 1/2 finale, dernières rumeurs…

4.6 ( 10 )

« Mask Singer » replay 7 novembre 2020. Et voilà le 4ème numéro de la saison 2 de « Mask Singer » est à présent terminé. Un prime au terme duquel deux personnalités ont été démasquées et qui leur aura permis de délivrer de nouveaux indices en chansons.



Annonces



Annonces



Annonces





Si vous n’y étiez pas, on résume en quelques lignes ce qu’il convient de retenir…

« Mask Singer » replay 7 novembre 2020 : le squelette et la pieuvre démasqués

Deux personnalités ont été démasquées ce soir. À commencer par le squelette dont l’identité n’était plus vraiment un secret, ni au sein de notre quatuor d’enquêteurs ni sur les réseaux sociaux. Et il s’agissait du footballeur international Djibril Cissé.

Un peu moins prévisible, on a également découvert l’identité de celle qui se cachait derrière le masque de la pieuvre. Et il s’agissait de la chanteuse, comédienne et imitatrice Liane Foly. Très maline, elle n’a pas hésité à changer sa voix à plusieurs reprises.



Annonces





« Mask Singer » : les qualifiés pour la demi-finale, dernières rumeurs sur les autres masques

Qui sont les qualifiés pour la demi-finale ? Quelles sont les dernières rumeurs sur les autres masques ?

D’abord sachez qu’ils ne seront plus que 5 à tenter de décrocher leur ticket pour la finale lors du prochain prime.

– Le dragon : ça part dans tous les sens du côté de nos enquêteurs. Ont été cités : Norbert Tarayre, Cyril Lignac, Christian Clavier, Laurent Ournac, ou bien encore Michaël Youn… Mais sur les réseaux sociaux, on pense surtout à Issa Doumbia. Et vous ?

#MaskSinger pour moi le dragon c’est la voix d’Issa Doumbia pic.twitter.com/K0L6Vjheoq — Stars Actu (@starsactu) November 7, 2020

– Pour l’araignée, rien de bien nouveau à l’horizon. Si Delphine Wespiser tenait encore la corde il y a peu, les noms de Karine Ferri et Maëva Coucke reviennent de plus en plus souvent.

– Pour le robot, c’est encore et toujours le nom de Daniel Levy qui est plus cité même si certains hésitent encore avec Emmanuel Moire.

– Pour le requin, il y a une quasi unanimité sur la toile et nombreux sont ceux qui s’accordent à dire qu’il s’agit de Basile Boli. D’autres pensent qu’il peut encore s’agir de David Douillet qui a pourtant déjà participé à l’émission la saison dernière.

– Pour le manchot, c’est le nom de Larusso qui est encore le plus cité cette semaine. Mais Priscilla et Véronic DiCaire sont également très souvent mentionnées.

Attention pas d’émission la semaine prochaine. Retrouvez la demi-finale de « Mask Singer » le samedi 21 novembre sur TF1 dès 21h05 mais aussi à tout moment sur MYTF1 avec des vidéos bonus exclusives, des extraits et bien sûr le replay intégral de vos émissions.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés