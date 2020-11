Demain nous appartient spoilers : l’enquête avance, Sacha prend une décision, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 16 au 20 novembre)

4.7 ( 15 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 novembre 2020 – On est samedi et comme tous les week-ends, si vous êtes fans de la série quotidienne « Demain nous appartient », il est temps de découvrir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que la famille Daunier va être dans la tourmente.



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors qu’une lettre anonyme accuse William, ce dernier est placé en garde à vue et se sent trahi par Aurore, qui a donné la lettre à ses collègues… Et même une fois libéré, il reçoit un autre coup de massue quand Flore lui annonce qu’il est mis à pied à l’hôpital !

Mais l’enquête va avancer et c’est Gabriel qui détient une information capitale pour innocenter William. Il se confie à Souleymane, qui l’encourage à aller tout dire à la police.



Annonces





De son côté, Sacha décide de franchir le pas et de s’installer avec ses enfants chez Clémentine ! Au même moment, Renaud donne des infos encourageantes à Solenne. L’adolescente pourrait bien remarcher un jour ! Mais elle a besoin du soutien de son père…

Et entre Victoire et Georges, rien ne va plus ! Le couple est au bord de la rupture…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 16 au 20 novembre 2020

Lundi 16 novembre (épisode 797) : Une mystérieuse lettre anonyme sème le trouble dans la famille Daunier et apporte de nouveaux éléments à l’enquête. La nouvelle directrice de l’hôpital ne fait pas l’unanimité. Victoire est décontenancée par l’arrivée d’une colocataire imprévue. Au Spoon, Tristan est prêt à faire des compromis pour soutenir Ulysse.

Mardi 17 novembre (épisode 798) : Les Daunier doivent faire face à de nouvelles épreuves. Au lycée Paul Valéry, les élèves sont intrigués par la petite amie secrète de Gabriel. Au grand dam de Victoire, Georges envisage de déménager. Judith découvre qu’il y a du nouveau dans la vie de son père.

Mercredi 18 novembre (épisode 799) : Les élèves du lycée Paul Valéry hésitent à faire certaines révélations à la police. L’état de la victime est de plus en plus préoccupant. Les coéquipiers de Karim font une découverte capitale. Chloé a du mal à accepter la nouvelle vie d’Alex. Sacha, Ben et Solenne s’installent chez Clémentine, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Jeudi 19 novembre (épisode 800) : Gabriel finit par se livrer sur sa mystérieuse relation. Alors que Karim est persuadé de pouvoir enfin boucler l’affaire, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux oriente la police sur une nouvelle piste. Victoire n’arrive pas à résoudre ses problèmes avec Georges et prend une grande décision. Renaud annonce à Solenne une nouvelle qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives.

Vendredi 20 novembre (épisode 8016) : Laura a des démêlés avec la police. Sylvain, affligé par les coups successifs portés à sa famille, s’en plaint à Bilel. Celui-ci réagit bizarrement aux confidences de son ami. Chloé ne peut pas supporter que Flore s’immisce dans sa vie de famille et le lui fait savoir. Alors que Solenne est très investie dans un projet qui pourrait changer sa vie, Sacha y coupe court.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 9 au 13 novembre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés