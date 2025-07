Demain Nous Appartient du 15 juillet : l’arme du crime retrouvée, Judith en prison ! (résumé + vidéo épisode 1987 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 15 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1987 de DNA – L'arme du crime va être retrouvée chez les Delcourt ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Judith va être mise en examen et incarcérée.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 15 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1987

Suite aux images de vidéosurveillance découvertes par Roxane, la police perquisitionne chez les Delcourt. Damien retrouve un couteau correspondant à la blessure de Derbak. Judith est placée en garde à vue. Malgré sa défense, les preuves l’accablent : ses empreintes et l’ADN de Derbak sont sur l’arme ! Michaël conclut à un homicide involontaire.

Parallèlement, Pierre Dalvin remonte la piste d’un dealer lié au meurtre. Il contacte Tom, un potentiel témoin, mais celui-ci ne donne pas suite. Il échange brièvement avec Bruno au Little Spoon sur les relations père-fils…



Au Spoon, Jordan confronte Damien, convaincu de l’innocence de Judith. Damien lui révèle son passé judiciaire aux États-Unis. Le juge refuse l’assignation à résidence : Judith est incarcérée. Elle affirme à ses parents qu’elle est innocente.

Jack confie à Audrey qu’il tourne la page avec Rayane et fréquente quelqu’un. Il pique-nique avec Manny, qui évoque la mort tragique de ses parents. Plus tard, Manny refuse de rencontrer Audrey, prenant la fuite en la voyant au loin… De son côté, Marceau s’incruste chez Octave et Lilou, boit le champagne de Michaël et flirte avec Lilou. À la plage, il tente d’allumer un feu malgré l’interdiction. En voyant la police, les ados fuient.

VIDÉO Demain nous appartient du 15 juillet – extrait de l’épisode

