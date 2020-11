« En Eaux Troubles » avec Jason Statham : les 10 premières minutes du film de ce soir sur TF1

4.6 ( 12 )



« En Eaux Troubles » avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson et Cliff Curtis est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming sur MYTF1 et sa fonction direct.



« En Eaux Troubles » : résumé, histoire, synopsis

Missionné par un programme international d’observation de la vie sous-marine, un submersible a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue. Sérieusement endommagé, il gît désormais dans une fosse, au plus profond de l’océan Pacifique, où son équipage est pris au piège. Il n’y a plus de temps à perdre : Jonas Taylor, sauveteur-plongeur expert des fonds marins, est engagé par un océanographe chinois particulièrement visionnaire, contre l’avis de sa fille Suyin. Taylor a pour mission de sauver l’équipage – et l’écosystème marin – d’une redoutable menace : un requin préhistorique de 23 m de long connu sous le nom de Megalodon. Or, il se trouve que le plongeur s’est déjà retrouvé face-à-face avec le squale plusieurs années auparavant. Avec l’aide de Suyin, il doit à présent surmonter sa peur et risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l’embarcation… et accepter d’affronter une fois encore le prédateur le plus terrible de tous les temps.

Le saviez-vous ?

– Le Megalodon n’est pas une invention née de l’imagination débordante de Jon Turteltaub (le réalisateur, ndrl). Il s’agit d’une espèce éteinte de requins ayant vécu du Miocène au milieu du Pliocène, il y a entre 23 et 3,6 millions d’années (source Wikipedia);

– Avec un budget de 150 millions de dollars, « En Eaux Troubles » est le film de requins le plus cher de l’histoire du cinéma (source Allociné).



– Beau succès au box-officie mondial avec plus 532 millions de dollars de recettes. En France, le film a attiré 1.62 million de spectateurs en salles (source JP’s Box-Office)

– Le tournage s’est déroulé à Whangaparaoa en Nouvelle-Zélande

Découvrez les 10 premières minutes du film

Mieux qu’une bande-annonce, la Warner Bros vous offre les 10 premières minutes du film…

Envie de frissonner ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour « En Eaux Troubles ».

