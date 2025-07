Publicité





Reportages découverte du 5 juillet 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 5 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Clients mystères : enquêtes secrètes » (rediffusion)

Ce sont des clients pas comme les autres… Discrets, ils scrutent chaque détail. Sous leurs allures de monsieur et madame Tout-le-Monde, ils sont envoyés en mission pour évaluer la qualité et le service de grandes entreprises, tous secteurs confondus : restauration, hôtellerie, transports et même maisons de retraite ! Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre de ces clients mystères. Immersion dans un univers régi par ses propres codes, ses stratégies, et l’impératif absolu de rester incognito.

A 14h50 « Astuces et combines pour des vacances pas chères » (rediffusion)



Les Français accordent une importance toute particulière à leurs vacances. Celles d’été coûtent en moyenne 2 000 euros par foyer, poussant de nombreuses familles à économiser toute l’année pour s’offrir des souvenirs mémorables. Découverte, expériences, voyages, dépaysement, déconnexion… chacun a sa vision des vacances idéales. Mais de plus en plus de Français choisissent désormais de partir en mode « économique ». Pendant plusieurs semaines, une équipe de « Reportages découverte » a suivi des familles ayant opté pour des vacances à petit budget, où chacun tente de se faire plaisir malgré des moyens limités.