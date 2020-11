« Grey’s Anatomy » du 4 novembre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir (spoilers)

4.5 ( 10 )



« Grey’s Anatomy » du 4 novembre 2020. Votre série médicale « Grey’s Anatomy » vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 16…



Au programme ce soir les épisodes « Tourner la page » et « Orgueil et priorités ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

« Grey’s Anatomy » du 4 novembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Tourner la page » : Bailey et Ben prennent une grande décision décision, qui affectera leur vie. Meredith et plusieurs médecins reviennent sur le passé.



"Ce n'est pas comme ça que je voulais faire les choses" 💔

La lettre bouleversante d'Alex Karev 😢

⏰ #GreysAnatomy, demain à 21:05 pic.twitter.com/Rteqqm7oXi — TF1 (@TF1) November 3, 2020

« Orgueil et priorités » : Un riche inventeur arrive au Grey Sloan et demande l’aide de Koracick. Meredith se bat pour sauver une femme atteinte de diabète qui a rationné son insuline. Jo et Link tentent de sauver un jeune homme qui est tombé sur les voies de chemin de fer.

Audience : retour décevant

De retour depuis deux semaines maintenant, les médecins de « Grey’s Anatomy » ont eu bien du mal à convaincre. Mercredi dernier, 3.08 millions de personnes ont répondu à l’appel pour 12.7% de part de marché. Un score faible mais en hausse par rapport à la semaine précédente

Et juste après

Juste après suite de la saison 3 de « Grey’s Anatomy : Station 19 ». Rendez-vous dès 22h50 avec les épisodes « Les égarés » et « Parlez-moi de vous »



« Les égarés » : Quand un ancien soldat menace de faire exploser un surplus militaire, Sullivan puise dans ses souvenirs de marine pour apaiser la situation. Vic et Dean essaient de ramener à la raison un homme atteint de la maladie d’Alzheimer. Pruitt prend position pour rendre hommage aux pompiers décédés.

« Parlez-moi de vous » : Après des tensions et des événements traumatisants, une psychologue vient parler aux pompiers.

