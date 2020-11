« Le meilleur pâtissier » du 4 novembre : qui sera éliminé ce soir de la spéciale Etats-Unis ?

4.9 ( 8 )



« Le meilleur pâtissier » du 4 novembre 2020. Déjà le 6ème numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



Élection présidentielle américaine oblige, et pour cette 6e semaine de concours, nos 9 pâtissiers amateurs vont tenter de concrétiser leurs rêves d’eldorado directement en Amérique ! Au pays de l’Oncle Sam, ils devront voir grand et dompter les recettes des classiques américains : cheesecakes, brownies et autres carrot cakes… et surtout, assurer le show de la gourmandise !

« Le meilleur pâtissier » du 4 novembre 2020 : épreuves et recettes de ce soir

Le défi de Cyril : Le cheesecake

Pour démarrer cette semaine américaine, nos 9 pâtissiers amateurs disposent de 2 heures pour revisiter le plus emblématique des desserts américains : le cheesecake ! Dans sa version originale, il est composé d’une pâte de biscuits émiettés et de fromage frais à la crème, le fameux cream cheese, cuit au four avec des œufs et du sucre. À nos pâtissiers d’en proposer une version inédite, tout en respectant les deux éléments fondamentaux : le cream cheese et la pâte croustillante.

L’épreuve technique de Mercotte : L’American flag

En hommage à son ami George Washington, 1er président des États-Unis, notre fantasque Mercotte a imaginé un gâteau « American flag », particulièrement technique, composé de saveurs iconiques des États-Unis : un brownie moelleux garni de beurre de cacahuète maison et recouvert de 13 rayures de ganache montée vanille. Clou du spectacle, nos pâtissiers amateurs devront réaliser 50 étoiles de sucre coulé, qui n’ont pas fini de leur faire tourner la tête !



Cette semaine, tous les yeux sont rivés sur le californien François-Xavier 🇺🇸🍰 #LMP The American Cream, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/DPPgkxohLn — M6 (@M6) November 3, 2020

Enfin, dans l’épreuve créative, nos 9 pâtissiers vont devoir réaliser un gâteau inspiré d’un des grands symboles de l’Amérique ! De la statue de la Liberté aux étoiles d’Hollywood, le choix est immense pour remporter les voix des grands électeurs… Mercotte et Cyril ! Avec Thierry Marx, chef étoilé.

Un nouveau record d’audience en vue ?

La semaine dernière votre concours gourmand a réalisé une excellente performance d’audience signant même un record d’audience depuis 4 ans. Verdict : 3.13 millions de gourmands et 14.5% de part de marché sur l’ensemble et une place de leader sur le public féminin avec 25.4% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Alors, qui sera élu tablier bleu et qui devra renoncer à sa place dans le bureau rectangulaire ? Qui sera éliminé de l’aventure après Édouard la semaine dernière ?

