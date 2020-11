Ici tout commence en avance : Maxime passe devant le jury (résumé + vidéo épisode 3 du 4 novembre 2020)

4.2 ( 5 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de épisode 3 du mercredi 4 novembre 2020 – Alors qu’hier Maxime a bien failli abandonner le concours, ce soir il retente finalement sa chance dans votre nouvel épisode du feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Salomé a réussi à le convaincre de poursuivre et on lui donne une seconde chance !



Un épisode inédit à découvrir de 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 3

Maxime a finalement une seconde chance pour le concours d’entrée à l’institut Auguste Armand. Il cuisine seul son plat et passe devant le jury… Un jury divisé, Emmanuel ne comprenait pas qu’on ait laissé cette seconde chance à Maxime. Les délibérations s’annoncent déjà compliquées ! Rose défend Maximle et Auguste est épaté par son plat.

De son côté, Salomé fait une révélation à son amie, Anaïs. Et Lisandro est sur la sellette, mais un acte héroïque le sauve. Quant à Hortense, elle sème le doute auprès d’Eliott, déstabilisé.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 3 du 4 novembre

Des délibérations qui s'annoncent compliquées pour Maxime… 😕

➡ À votre avis, quelle sera la décision du jury ?

⏰RDV dès 18:30 dans #IciToutCommence, pour le découvrir ! pic.twitter.com/hPi2mi9ldC — TF1 (@TF1) November 4, 2020

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

