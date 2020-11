« Les vieux de la vieille » avec Jean Gabin : cet après-midi sur France 3

4.7 ( 14 )



Annonces





« Les vieux de la vieille » est un film de Gilles Grangier porté par Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël-Noël. Et il est rediffusé cet après-midi sur France 3. Rendez-vous dès 13h35 sur la chaîne ou en direct depuis tous vos appareils connectés sur france.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour mémoire, et dans le contexte de confinement, France Télévisions se mobilise et transforme ses programmes de fin de semaine pour permettre aux Français de se divertir et de se cultiver. Et le dimanche, c’est la journée du cinéma.

« Les vieux de la vieille » : histoire, résumé, synopsis

Cheminot à la retraite, Baptiste Talon revient, après trente-cinq ans d’absence, dans son village natal en Vendée pour y retrouver deux vieux amis : Jean-Marie Péjat, le réparateur de vélos, et Blaise Poulossière, l’ancien marchand de cochons.

Baptiste parvient à convaincre ses deux compagnons de le suivre à l’hospice de Gouyette qu’il présente comme le paradis des vieux. Leur enchantement est de courte durée. L’hospice est en effet lugubre, et les soeurs leur confisquent leur provision de vin.



Annonces





Les trois compères s’enfuient alors et reviennent au village. Les habitants les reçoivent sans enthousiasme car ces incorrigibles farceurs sont toujours à l’affût d’une bonne plaisanterie..

Extrait vidéo

Histoire de se remettre dans le bain du film, nous vous proposons une scène culte de ce grand classique du cinéma français.

Pour en voir plus, branchez-vous cet après-midi dès 13h35 sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés