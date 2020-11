« Quantum of Solace » : le 22ème James Bond avec Daniel Craig, ce soir sur France 2

3.7 ( 3 )

« Quantum of Solace » est au programme télé de ce dimanche 22 novembre 2020. Après « Casino Royale » la semaine dernière, le beau Daniel Craig endosse de nouveau le costume de l’agent 007 pour le 22ème opus de la série de films consacrée au plus célèbre agent secret du cinéma.



À ses côtés Olga Kurylenko et Mathieu Amalric dans une réalisation signée Marc Forster.

« Quantum of Solace » : histoire, résumé, synopsis

Même s’il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l’organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu’ils avaient imaginé…

Bond croise alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d’affaires impitoyable et un des piliers de la mystérieuse organisation. Au cours d’une mission qui l’entraîne en Autriche, en Italie et en Amérique du Sud, Bond découvre que Greene manoeuvre pour prendre le contrôle de l’une des ressources naturelles les plus importantes au monde en utilisant la puissance de l’organisation et en manipulant la CIA et le gouvernement britannique…



Pris dans un labyrinthe de traîtrises et de meurtres, alors qu’il s’approche du vrai responsable de la trahison de Vesper, 007 doit absolument garder de l’avance sur la CIA, les terroristes et même sur M, afin de déjouer le sinistre plan de Greene et stopper l’organisation…

Le saviez-vous ?

– « Quantum of Solace » est la suite de « Casino Royale ». Et c’est la première fois dans l’histoire de James Bond qu’un film débute dans la continuité des évènements du précédent. La première scène se déroule d’ailleurs une heure après la scène finale du film précédent.

– Box-office : près de 600 millions de dollars de recettes mondiales pour le film et un peu moins de 4 millions d’entrées en France.

– La semaine dernière « Casino Royale » a particulièrement bien fonctionné avec 3.58 millions d’inconditionnels au rendez-vous et 16% de part de marché.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce…

« Quantum of Solace » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct.

