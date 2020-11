Mort de Christophe Dominici à 48 ans, il se serait suicidé !

4.5 ( 8 )



Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce mardi soir. L’ancien joueur de rugby de Toulon, Christophe Dominici, est mort à l’âge de 48 ans. Selon les informations publiées par Var Matin, il aurait été retrouvé mort aujourd’hui dans le parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine.



Et selon une source policière citée par Var Matin, il s’agirait d’un suicide.



En effet, Christophe Dominici serait monté sur le toit d’un bâtiment désaffecté et il aurait sauté, faisant une chute de 10 mètres.

Au cours de sa carrière, Christophe Dominici avait remporté pas moins de 5 fois le titre de Champion de France de rugby à XV, ainsi qu’un titre en Coupe de France. Il avait également été finaliste de Coupe d’Europe.



Et au niveau international, avec il avait remporté le Tournoi des Six Nations en 2006 et 2007, et avait été finaliste de la Coupe du monde en 1999.

Plus récemment, en 2012, il avait participé à la saison 3 de « Danse avec les Stars » sur TF1.

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.

