Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 15 novembre 2020 –Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



« Sept à huit » du dimanche 15 novembre : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life », ruée sur le bricolage. Grâce aux magasins qui font partie des rares encore ouverts, des passionnés profitent du confinement pour refaire leur intérieur.

Et dans « 7 à 8 », à la veille de l’ouverture du procès de Jonathann Daval, découvrez un document « Sept à huit » exceptionnel. Amour, meurtre et mensonges : les coulisses d’une enquête hors-norme.

Un nouveau record d’audience ?

« Sept à huit » se porte plus que bien. La semaine dernière votre magazine a même battu un record d’audience avec en moyenne 4.5 millions de téléspectateurs et jusqu’à 5.5 millions pour le portrait d’Audrey Crespo-Mara consacré à Pierre Perret. C’est la meilleure performance du programme depuis près de 2 ans.



D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 15 novembre 2020. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

