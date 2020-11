« Star Wars : la menace fantôme » : en mode rediffusion ce soir sur TMC

5 ( 4 )



« Star Wars épisode : la menace fantôme » est l’épisode 1 de la plus intergalactique des sagas. Et il est mode rediffusion ce soir dès 21h15 sur TMC juste après l’émission de Yann Barthès « Quotidien ». Rendez-vous aussi depuis tous vos appareils connectés (pc, smartphone, tablette…) sur MYTF1/TMC et optez pour la fonction direct. Aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.



« Star Wars : la menace fantôme » : histoire, résumé, synopsis

Qui était le jeune Anakin Skywalker avant de devenir ce célèbre chevalier Jedi ? Pour le savoir, retour sur ses jeunes années, sur la planète Tatooine, où il était esclave. Pilote émérite de Podracer, il possède déjà de nombreux talents et surtout, la force est déjà très puissante en lui. Qui-Gon Jinn, éminent Jedi, le remarque et devine un immense potentiel en lui. Parallèlement, une armée de droïdes a envahi Naboo, planète pacifique sur laquelle règne la reine Amidala. Protégée par le Jedi Qui-Gon Jinn et son apprenti, Obi-Wan Kenobi, celle-ci se rend sur la planète Coruscant dans l’espoir de trouver un compromis suite à un désaccord commercial interplanétaire.

Et la bonne nouvelle c’est qu’une séance « Star Wars » vous attend désormais chaque lundi soir.



🚨Bonne nouvelle (oui, c'est possible) !

✨Dès ce soir, une séance #StarWars vous attend chaque semaine ! 🎁 pic.twitter.com/xe9aPINKBs — TMC (@TMCtv) November 2, 2020

Ce soir la saga « Star Wars » recommence sur TMC. Rendez-vous sans faute dès 21h15 sur la chaîne et sur fonction direct de MYTF1/TMC.

Et la semaine prochaine, TMC poursuivra bien sûr avec l’épisode 2 intitulé « L’attaque des clones ».

