Audiences TV prime 24 décembre 2020 : « Les 12 coups de Noël » en tête devant « La Belle et le Clochard »

5 ( 5 )



Annonces





Audiences TV prime 24 décembre 2020. Quelle chaîne s’est imposée en tête des audiences en ce soir de réveillon de Noël ? M6 et sa « Disney Party » ou le divertissement de TF1 « Les 12 coups de Noël » ?



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et bien c’est TF1 avec « Les 12 coups de Noël ». Un prime inédit avec de nombreux invités et d’anciens maîtres de midi. Ensemble ils ont joué au profit des Restos du Coeur. Et la soirée a été saluée par 3.72 millions de personnes soit 26.7 % de ceux qui avaient choisi de passer cette soirée si particulière devant leur petit écran.

Très nette domination sur les cibles avec 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien 32% auprès des 15-24 ans.



Annonces



#Audiences @TF1#Les12CoupsDeNoel présenté par @JL_Reichmann très large leader hier soir pour le réveillon de Noël 🌲 📌 3,7 millions de téléspectateurs ✅ 25% PdA FRDA-50

✅ 27% PdA 25-49 ans

✅ 32% PdA 15-24 ans pic.twitter.com/jAffQKtE4q — TF1 Pro (@TF1Pro) December 25, 2020

Audiences TV prime 24 décembre 2020 : les autres chaînes

Belle performance pour M6 et sa « Disney Party ». 3 grands classiques estampillés Disney dont « La Belle et le Clochard ». En attendant le Père Noël, le premier film de la soirée a émerveillé 2.53 millions de Français (pda 16.5 %).

Belle performance pour France 3 avec « 300 Choeurs pour les fêtes ». Les nombreux invités de Vincent Niclo ont en effet rassemblé 2.14 millions de Français soit 14.8 % des téléspectateurs.

La soirée a été un peu plus difficile pour les autres chaînes. Le réveillon consacré à « Notre-Dame de Paris » sur France 2 n’a réuni que 887 000 personnes pour une part d’audience moyenne de 5.8%.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés