« Tous en cuisine » du 25 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du 25 décembre 2020. Ce n’est parce que c’est Noël que Cyril Lignac et Jérome Anthony vont vous laisser tomber. Ce soir, et comme tous les jours, deux recettes vous seront proposés dès 18h40 sur M6 dans « Tous en cuisine ».



« Tous en cuisine » du 25 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les deux recettes de ce soir

ŒUFS MOLLETS SAUCE HOLLANDAISE ET PANCAKES AU SARRASIN

Les ingrédients pour 4 personnes

Œufs mollets



4 œufs bio cuits « mollet » pendant 6 minutes

1 petite boîte d’œufs de truite

Quelques brins d’aneth

Poivre du moulin

Pancakes au sarrasin

2 œufs

15cl de lait demi-écrémé

2 cuil. à soupe de sucre

1 cuil. à soupe de sucre (pour les blancs)

1 gousse de vanille

62g de farine

62g de farine de sarrasin

1 cuil. à café de levure chimique

1 pincée de sel fin

Huile neutre

Sauce hollandaise

1 jaune d’œuf

1 cuil. à soupe d’eau

1 jus de citron jaune

18cl de beurre fondu

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

2 saladiers + 1 fouet

1 batteur à main + 1 maryse

1 poêle + 1 spatule + 1 papier absorbant + 1 plat

1 sauteuse + 1 fouet

GRANOLA DE NOËL MAISON, AGRUMES

Les ingrédients pour 4 personnes

Le granola de Noël

50g d’amandes avec la peau

50g de noisettes entières

20g de graines de tournesol

30g de gingembre au sucre coupés en petits cubes

60g de raisins blonds

100g de flocons d’avoine

80g de cranberries

100g d’ananas séché ou confit, en brunoise

80g d’écorces d’oranges confites, en petits cubes

100g d’écorces de cédrat en petits cubes

70g de sirop de coco

Le yaourt et les agrumes

6 cuil. à soupe de yaourt de coco ou yaourt grec

1 pamplemousse épluché et coupé en morceaux

1 orange non traitée, épluchée et coupée en rondelles

2 clémentines en segments

Les ustensiles

1 saladier

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de silicone + 1 spatule

1 cuillère

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

D’ici ce soir, passez un bon Noël et surtout prenez soin de vous et de vos proches…

