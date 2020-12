« Disney Party » du 24 décembre 2020 : « La belle et le clochard », « Peter Pan » et « La belle au bois dormant »

4.5 ( 11 )



« Disney Party » du 24 décembre 2020. Pour passer votre réveillon de Noël et attendre les 12 coups de minuit et l’arrivée du Père Noël, rien de tel qu’une soirée DISNEY. Et c’est ce que vous propose ce soir M6 à partir de 21h05 et jusqu’à tard dans la nuit. Rendez-vous également depuis tous vos appareils connectés sur 6PLAY et sa fonction direct.



Au menu de votre soirée 3 grands classiques Disney « La belle et le clochard », « Peter Pan » et « La belle au bois dormant »

« Disney Party » du 24 décembre 2020 : demandez le programme

« La belle et le clochard » dès 21h05

Lady, une adorable petite cocker à pedigree, gâtée et chouchoutée, qui vit dans une bonne maison d’un quartier chic de la Nouvelle Angleterre, rencontre Clochard, un corniaud roublard, mauvais garçon au grand cœur. Les voilà lancés côte à côte dans une aventure au bout de laquelle ils trouveront l’amour… Non sans avoir subi la tyrannie des deux adorables chats siamois de tante Sarah, Si et Am, diaboliques et sournois.



« Peter Pan » dès 22h35

Wendy, une jeune adolescente londonienne, est désormais trop grande pour dormir à la nursery avec ses jeunes frères, Jean et Michel. Elle doit, ainsi, la quitter le lendemain. Une dernière nuit s’annonce donc comme les autres. Mais c’est sans compter sur l’apparition de Peter Pan qui emmène, par les airs, les trois enfants vers le Pays Imaginaire…

« La belle au bois dormant » dès 00h00

La princesse Aurore, victime d’un sort que lui a jeté la sorcière Maléfique le jour de son baptême, s’est endormie d’un profond sommeil le jour de ses seize ans. Seul le baiser d’un prince peut la sortir de son sommeil. Ses marraines, les fées Pimprenelle, Flora et Pâquerette, unissent leurs pouvoirs magiques afin d’aider le vaillant prince Philippe. Celui-ci va combattre le redoutable dragon qui protège le château où la princesse endormie est emprisonnée.

