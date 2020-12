« Black and White » du 10 décembre 2020 : ce soir les deux premiers épisodes sur France 3

4.9 ( 8 )



« Black and White » est le titre de mini-série proposée par France 3 à partir de ce soir. Il s’agit d’une saga romanesque en 4 épisodes qui nous plonge dans le Dakar de la fin des années 1930 à 1960 et raconte les passions d’une époque rythmée par les amours, les haines et les guerres.



Colons et militants indépendantistes résistent ensemble ou s’affrontent jusqu’au jour de l’indépendance du Sénégal le 4 avril 1960.

Une série qui aborde le quotidien d’une colonie, son histoire qui s’inscrit dans la grande Histoire, interprétée par des comédiens européens et africains sous la direction du réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa.

« Black and White » du 10 décembre 2020 : les deux premiers épisodes

Épisode 1



En 1927, l’avion de Jean Mermoz atterrit à Dakar, une ville en pleine prospérité.

L’événement est couvert par Fari, Sénégalaise de 20 ans, journaliste au Jour de Dakar, seule femme de la rédaction. Amoureuse d’Alain de Bourbon, officier des Tirailleurs sénégalais, leur relation fait scandale au sein de la colonie.

Épisode 2

Dans ses articles de Jour de Dakar, Fari dénonce le statut de l’indigénat, des écrits qui suscitent la polémique.

L’union de Fari et d’Alain de Bourbon provoque à la fois un tollé dans la colonie mais aussi au sein de la propre famille de De Bourbon.

Oumbagne, médecin de la ville, noir, homosexuel et juif, adopte un enfant alors que Fari attend son bébé.

La France est en pleine puissance, Dakar se développe. Le « Paris » ne désemplit pas. Catherine, aidée par le réseau corse, multiplie les entreprises financières. Mais une première rébellion dans la brousse éclate avant d’être stoppée par Alain de Bourbon.

Casting

Marême NDIAYE (Fari Ciss)

Olivier CHANTREAU (Alain de Bourbon)

Isabelle GELINAS (Hélene Favier)

Laurent DU SAUSSAY DE GREVILLE (Richard Favier)

Dominique LABOURIER (Catherine Paolini)

Aurélien WIIK (Victor Lepage)

Le saviez-vous ?

« Black and White » est diffusé dans le cadre de la saison Africa2020, une opération spéciale est d’offrir aux téléspectateurs de toutes les générations un regard nouveau sur l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui, à travers des documentaires, des fictions, des captations, des concerts, des émissions événementielles, mais aussi une offre éducative inédite sur ses antennes linéaires et digitales.

Découvrez « Black and White » ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV

