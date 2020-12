Demain nous appartient en avance : Karim va arrêter Rémy (résumé + vidéo épisode 827 DNA du 28 décembre 2020)

4.9 ( 9 )



Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 827 du lundi 28 décembre 2020 – Georges et Karim sont sur le point d’arrêter Rémy ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, après la vidéo qu’ils ont reçu anonymement, ils n’ont plus beaucoup de doutes sur sa culpabilité…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 827

Karim et Georges s’apprêtent à arrêter Rémy. Georges refuse toujours de croire à la culpabilité de son ami… Chez les Beddiar l’ambiance est tendue, Noor s’indignant devant les actes perpétrés par Rémy. Elle ne comprend pas que Soraya continue de le soutenir.

Les révélations d’un mystérieux témoin donnent à l’affaire qui secoue Sète une toute nouvelle dimension. Chacun doit désormais choisir entre dire la vérité et protéger ses proches. Judith et Souleymane rêvent d’emménager ensemble. Reste à savoir s’ils pourront convaincre Chloé… Et la complicité naissance entre Bart et sa nouvelle recrue n’échappe pas à Sara.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 827 du 28 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

