Alessandra Sublet présentera « Le grand concours des animateurs » le 22 janvier

Après le départ de Laurence Boccolini sur France 2, c’est une nouvelle animatrice qui va reprendre les commandes du jeu de TF1 « Le grand concours des animateurs ». Comme annoncé ce lundi dans un communiqué de presse, Alessandra Sublet présentera une spéciale pièces jaunes le vendredi 22 janvier à 21h05.



Pour cette nouvelle édition du « Grand concours des animateurs », Alessandra Sublet fera face aux figures emblématiques de la chaîne, prêtes à tout pour gagner le trophée et décrocher la plus belle somme pour l’opération Pièces Jaunes.



2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée !

Alors, qui saura tirer son épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées par Alessandra Sublet, ne pas se laisser déstabiliser par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité ?



Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective ! #LGCDA

