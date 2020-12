Demain nous appartient en avance : la police cherche le copycat (résumé + vidéo épisode 820 DNA du 17 décembre 2020)

5 ( 4 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumés et vidéo de l’épisode 820 du jeudi 17 décembre 2020 – Alors que Tony Jeanval n’a pas été identifié par Lou et Timothée dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », la police recherche maintenant un copycat… Georges est au bord du burn-out tandis qu’au lycée, Timothée parle de Rémy à Noor…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 820

Lou et Timothée sont formels. L’homme qui les a agressé n’avait pas de tache de vin sur le poignet, contrairement à Jeanval. La piste d’un second home-jacker commence à être sérieusement envisagée, ce qui pousse la police à redoubler d’efforts pour le coincer. Au lycée, Timothée en profite pour mettre Noor en garde vis-à-vis de Rémy.

De son côté, Alex s’inquiète toujours pour la sécurité de Chloé, ce qui éveille la jalousie de Flore. Noor a des soupçons sur Rémy. Les rapports entre Sacha et Ben sont de plus en plus tendus, malgré les efforts conjugués de Solenne et Clémentine. Le bel homme nouvellement débarqué à Sète continue d’agacer Sandrine. Mais le reste de sa famille est loin d’être de son avis.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 820 du 17 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés