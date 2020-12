Ici tout commence en avance : Célia et Jérémy refusent de se séparer (résumé + vidéo épisode 34 du 17 décembre 2020)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo de l’épisode 34 du jeudi 17 décembre 2020 – Après leur tentative de suicide, Célia et Jérémy sont finalement hors de danger ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais les deux adolescents s’aiment et refusent de se séparer…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 34

Jérémy reprend ses esprits à l’hôpital. Ses parents l’informent qu’il a subi un lavage d’estomac et qu’il est désormais hors de danger. Mais Jérémy n’en a que faire, tout ce qu’il l’intéresse c’est de retrouver Célia dans la chambre voisine. Ces deux-là sont formels : leur amour est plus fort que tout et absolument rien ne pourra les séparer, pas même les liens du sang…

De leur côté, Clotilde, Guillaume et Vincent sont inquiets après l’acte désespéré de leurs enfants. Caroline angoisse pour son premier jour à l’institut. De plus, elle doit affronter les reproches de Louane, influencée par Gaëtan… Mehdi a de plus en plus de mal à cacher son état de santé à tout le monde et décide de confier son plus grand rêve à Noémie.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 34 du 17 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

