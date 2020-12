Ici tout commence : Teyssier fait chanter Claire et Louis, ce qui vous attend jeudi 31 décembre (épisode n°44 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer pour le dernier jour de l’année dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 44 du jeudi 31 décembre, Teyssier va faire chanter Claire et Louis !



En effet, alors que le rapport du graphologue sur le testament émet quelques doutes sur la signature, Teyssier va trouver une preuve des manigances de Louis et Claire.



Avec l’aide de sa fille, Charlène, qui fouille dans les affaires de Louis, il trouve le carnet sur lequel il s’est entrainé à imiter la signature d’Auguste ! Il décide d’aller leur montrer alors que Claire, Louis et Salomé font leur réveillon du 31 à la maison. Il compte bien utiliser l’information pour les faire chanter et réintégrer l’institut !

De son côté, Clotilde ne s’avoue pas vaincue, elle veut faire un test adn pour savoir si Louis est bien le fils d’Auguste. Rose hésite à aller jusque là…



Quant à Hortense, elle veut profiter du réveillon pour se rapprocher de Maxime…

Rendez-vous jeudi 31 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

