« La France a un Incroyable Talent » du 1er décembre : Ahmed Sylla invité de la 1ère demi-finale (VIDEO)

« La France a un Incroyable Talent » du 1er décembre 2020 – Ce soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour suivre la première demi-finale de la saison 15 de « La France a un Incroyable Talent », avec l’humoriste et comédien Ahmed Sylla comme invité parmi le jury.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en live puis en replay sur la page dédiée de 6PLAY.



Après 5 semaines d’émotion, de rires et d’incroyables performances, la compétition prend un nouveau virage ce soir avec la première demi-finale ! Sur la centaine d’artistes à s’être présentés sur scène, 30 ont été sélectionnés par notre jury à l’issue des délibérations et tenteront de décrocher l’une des 8 dernières places de finalistes. Une étape incontournable pour espérer rejoindre les 5 numéros golden-buzzés durant les auditions.

« La France a un Incroyable Talent » du 1er décembre 2020 : les talents et le jury de cette demi-finale

Ce soir, 15 talents ouvrent le bal parmi lesquels plusieurs que vous avez tous adorés :

– Les Sancho et leur bonne humeur communicative, qui avaient mis le feu au plateau avec un mélange de hip-hop, house, waacking et salsa ;

– Lisa Dann et sa sublime voix qui avait totalement émerveillé Marianne James avec sa reprise au piano de « Voyage, Voyage » ;

– Les Messoudi Brothers, toujours aussi musclés, proposeront des portés et figures inédits ;

– L’effrayant et mystérieux Klek Entòs qui avait laissé notre jury sans voix après sa démonstration de « psychologie projective », sera de retour pour un numéro encore plus bluffant ; l’occasion aussi de disséminer quelques indices sur sa véritable identité ;

– L’inimitable Téo Lavabo qui, même s’il n’a toujours pas réussi à faire l’unanimité, participera enfin à sa première demi-finale ;

– ou encore Slow Perilleux, doyen historique de l’émission et slameur, qui après avoir ému le jury et le public une première fois, nous livrera un autre de ses poèmes.



Quatre artistes seront qualifiés pour l’étape finale, à l’issue de cette soirée au cours de laquelle Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy seront rejoints par Ahmed Sylla ! Déjà présent l’année dernière, l’humoriste fait son grand retour et aura le pouvoir, grâce au golden-buzzer, de qualifier un numéro directement en finale. Les trois autres finalistes étant désignés par le jury en fin d’émission. À l’origine du golden-buzzer du Cas Pucine, grande gagnante la saison passée, Ahmed Sylla aura-t-il le même instinct cette année ? Qui rejoindra Lemonade, les Wonsembe et Anthony César en finale ?

VIDEO La France a un Incroyable Talent, la bande-annonce de la 1ère demi-finale

« La France a un incroyable talent » revient ce mardi 1er décembre 2020 sur M6 et 6PLAY.

