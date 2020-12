« Manifest » du 1er décembre 2020 : ce soir 4 épisodes inédits, le final de la saison 2

4.7 ( 15 )



« Manifest » au programme TV du mardi 1er décembre 2020 – Ce soir sur TF1, c’est déjà l’heure du final de la saison 2 de la série « Manifest ». Au programme pour cette quatrième et dernière soirée de diffusion, pas moins de quatre épisodes inédits !



A suivre dès 21h05 sur TF1 mais aussi ensuite en replay streaming gratuit sur MYTF1.



« Manifest » du 1er décembre 2020 : vos 4 derniers épisodes de la saison

Saison 2 épisode 10 « Ombres et lumière » : La grossesse de Grace complique la poursuite d’un appel. Ben doit alors collaborer avec un nouvel allié compliqué à gérer. Michaela essaie de se faire pardonner auprès de Jared.

Saison 2 épisode 11 « Laisse-le partir » : Alors que l’échéance approche avant la date de sa mort, Zeke doit faire face à son passé alors que Saanvi essaie de l’aider. Des appels connectés mènent Ben et TJ à une découverte surprenante.



Saison 2 épisode 12 « Vive les mariés » : Ben aide un passager à l’absoudre de sa culpabilité. Saanvi demande de l’aide pour la protéger du Major. Drea et Jared essaient d’obtenir les aveux de trois dealers qui sont prêts à tout pour se venger de Michaela.

Saison 2 épisode 13 « De glace et de feu » : Michaela et Ben mettent tout en œuvre pour organiser un sauvetage audacieux. Zeke vit ses dernières heures. Saanvi et Vance lancent un ultime appel au Major qui semble être l’unique personne susceptible de pouvoir les sauver…

