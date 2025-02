« Origami », le spectacle d’Ahmed Sylla en direct ce soir sur M6 (13 février 2025)

Publicité





« Origami » d’Ahmed Sylla, c’est le spectacle inédit et en direct du Zénith de Nantes qui vous attend ce jeudi 13 février 2025 sur M6.





A voir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







Ahmed Sylla « Origami », présentation

Après cinq ans d’absence sur scène, Ahmed Sylla revient avec son quatrième one-man-show !

Pour la première fois, il se dévoile avec sincérité et autodérision, abordant des sujets qui lui tiennent à cœur. Dans un registre plus personnel, mais aussi à travers des personnages hilarants, il revisite ces cinq dernières années et partage ses réflexions sur ses origines sénégalaises, les liens communautaires, la religion, sa part de féminité et même son rêve d’enfance : devenir chanteur !



Un spectacle drôle, touchant et fédérateur, qui met de bonne humeur.

VIDÉO bande-annonce