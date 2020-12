« La France a un Incroyable Talent » du 8 décembre : Issa Doumbia invité de la 2ème demi-finale (VIDEO)

4.9 ( 10 )



« La France a un Incroyable Talent » du 8 décembre 2020 – Ce soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour suivre la deuxième demi-finale de la saison 15 de « La France a un Incroyable Talent », avec l’humoriste et comédien Issa Doumbia comme invité parmi le jury.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en live puis en replay sur la page dédiée de 6PLAY.



Ce soir, les derniers demi-finalistes de cette 15e saison s’élancent pour tenter de décrocher les 4 dernières places de finalistes ! Pour les départager, notre jury, fidèle au poste, mais aussi Issa Doumbia ! L’humoriste, qui participe à l’émission pour la première fois, se verra à son tour confier un golden-buzzer qui lui permettra de qualifier son coup de cœur de la soirée.

« La France a un Incroyable Talent » du 8 décembre 2020 : les talents et le jury de cette demi-finale

Encore 4 places restantes pour la finale, voici l’ampleur du challenge pour nos candidats qui rêvent tous de finale !



Parmi eux, vous retrouverez :

– Bboy Haiper, break-danseur pas tout à fait comme les autres qui, après avoir bouleversé le jury, continuera de retracer son émouvante histoire.

– La famille Lefevre dont les talents vocaux avaient impressionné nos deux jurées chanteuses.

– Saddeck et Neylia, le duo de danseurs père-fille qui tentera de faire aussi bien que ce qu’avait accompli Saddek en 2018 avec le groupe Géométrie Variable : une place en finale !

– Et enfin Léa Kyle, magicienne et spécialiste de quick change qui avait séduit public et jury par ses changements de tenues à la vitesse de l’éclair !

"Le niveau est énorme !"

Suivez la dernière demi-finale de #LFAUIT saison 15, en compagnie de Issa Doumbia 🤩🥳

Mardi à 21.05 en partenariat avec @TeleLoisirs et @Demotivateur pic.twitter.com/iIwOXUjd9Y — M6 (@M6) December 6, 2020

Alors qui rejoindra Lemonade, les Wonsembe, Antony César et Luan Pommier déjà qualifiés durant les auditions ? Réponse ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

