C à vous du 26 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 26 avril 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Maternité, féminisme, fin de vie, wokisme… Elisabeth Badinter, qui publie “Messieurs, encore un effort…“, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Kendji Girac : un chanteur populaire à la part d’ombre. On en parle avec Lena Lutaud, grand reporter au service culture du journal “Le Figaro”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Moha Fedal, chef du “Dar Moha-Marrakech” et ambassadeur de la gastronomie Marocaine

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Nicoletta pour le coffret CD “Nicoletta – L’intégrale”, à l’occasion de ses 80 ans et de ses 60 ans de carrière

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Dominique Avart pour le livre “Versailles intime”; et Françoise Chandernagor pour le livre “L’or des rivières”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 26 avril 2024 à 19h sur France 5.