5 choses à savoir sur « Retour vers le futur », le film de TF1 ce soir !

4.6 ( 12 )



Annonces





5 choses à savoir sur « Retour vers le futur », le film culte de Robert Zemeckis, qui est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1. Et comme il s’agit d’un film de cinéma, aucun replay ne sera disponible.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au casting Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F Wilson ou bien encore Claudia Wells …

« Retour vers le futur » : histoire, résumé, synopsis

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister…

5 choses à savoir sur « Retour vers le futur »

– Avec un budget de 19 millions de dollars, « Retour vers le futur » a été un énorme succès puisqu’il généré 350 millions de dollars de recettes à travers le monde;



Annonces





– Si Michael J Fox est la star incontestée du film, et même de la trilogie, son agenda a failli le priver du rôle de Marty McFly qui a fait de lui une star internationale. Non disponible dans un premier temps, la production a fait appel à Éric Stoltz pour le remplacer. Mais après 4 semaines de tournage, il a été jugé trop peu convaincant;

– Michael J Fox a cumulé deux tournages en même temps : « Retour vers le futur » et la série « Family Ties »;

– Aussi incroyable que cela puisse paraître la fameuse DeLorean n’existait pas dans les premiers scripts;

– Autre révélation surprenante : il n’était pas prévu au départ que la foudre s’abatte sur l’horloge de l’hôtel de ville, foudre qui, comme vous le savez, a permis un retour vers le futur. C’est en effet une explosion sur un site d’essais nucléaires qui au départ était censée refaire partir Marty en 1985.

La bande-annonce

Et on finit bien sûr avec la bande-annonce du film

Alors prêts pour un « Retour vers le futur » ? Alors rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1. Les épisodes 2 et 3 seront diffusés l’un à la suite de l’autre mardi prochain.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés