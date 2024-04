Secret Story du 26 avril 2024 : qui a été éliminé ? (résumé et replay de la quotidienne)

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 26 avril 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Il s’agit, comme chaque vendredi, d’une super quotidienne en public avec Christophe Beaugrand. Et en fin d’émission, un habitant sera éliminé et quitter la maison des secrets !





Connexion avec la maison : la fausse Voix a une annonce à faire. Elle leur explique que « ça fait bientôt une semaine » qu’ils enquêtent sur le secret commun (alors que ça ne fait que 3 jours) et qu’il y aura un éliminé ce soir ! Les candidats sont sous le choc, ils ne s’y attendaient pas.







En attendant, retour sur la journée de jeudi dans la maison des secrets. Maxence et Perrine collectent leurs pièces. Pendant ce temps là, Charlène est convoquée au confessionnal pour la confrontation avec Kelyan. Il pense qu’elle est de la famille de Capucine Anav ! Kelyan doit décider de se rétracter ou confirmer son buzz. Il confirme et engage donc 5.000 euros de sa cagnotte.

La Voix annonce à Zoé et Maxence qu’ils ont un avantage stratégie. Ils doivent choisir 5 vrais indices à donner à 5 habitants de la fausse maison. Ils donnent notamment des clés à Lou, une maison en pain d’épices à Alexis. Les 5 heureux élus découvrent ensuite les indices. Lou partage le sien avec Léo.



Léo parle à Lou de Francesca et Charlène, il a remarqué des bagues similaires et des tatouages… Lou va déclencher l’alarme des secrets. Elle pense avoir trouvé le secret de Charlène et Francesca. Elle pense qu’elles sont en couple !

La Voix annonce aux habitants qu’ils ont des buzz illimités pour tenter de découvrir le secret commun. Les idées farfelues se succèdent… Seuls Lou et Léo ont découvert le vrai secret ! Ils ne sont donc pas en danger d’élimination, tout comme Zoé et Maxence. Ils sont choqués en découvrant que la vraie Voix est toujours là. Ils découvrent à leur tour la vraie maison.

La Voix annonce à Zoé qu’elle, Maxence, Lou et Léo vont désigner l’habitant qui quittera la maison des secrets ce vendredi soir ! Ils sont sous le choc.

Et le premier candidat éliminé est…

Christophe Beaugrand récupère l’enveloppe avec le nom du premier candidat éliminé. Son nom a été écrit par Zoé quelques minutes plus tôt. Et l’habitant qui quitte la maison des secrets ce soir, c’est finalement… Bruno qui est éliminé et quitte la maison des secrets !

Bruno rejoint Christophe Beaugrand, qui lui annonce qu’il n’y a pas eu de votes du public et qu’il a été sorti par 4 autres candidats.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 26 avril

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 26 avril