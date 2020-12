« La grande soirée du Téléthon 2020 » : ce soir sur France 2

4.4 ( 9 )



« La grande soirée du Téléthon 2020 » conclura ce soir 30 heures de direct et de mobilisation, 30 heures d’antenne qui célèbrent la générosité sans faille de millions de Français.



Une émission préparée par Carole Goezu, Audrey Boutry et Sophie Paviot, et réalisée par Tristan Carné

« La grande soirée du Téléthon 2020 » : demandez le programme

Autour de Sophie Davant, Nagui et de notre parrain Matt Pokora, des malades et leur famille, une pléiade d’artistes, des scientifiques et des bénévoles se retrouveront dans une ambiance de fête et de partage pour célébrer ce rendez-vous incontournable par des millions de Français depuis plus de trente ans.

Matt Pokora nous racontera sa riche expérience de parrain et reviendra avec émotion sur les rencontres qui l’ont marqué. De beaux moments en perspective.

Une soirée grandiose rythmée par de la musique et des surprises, mais aussi par des témoignages remplis d’espoir. Tout au long de l’émission, nous rendrons hommage aux chercheurs, ces héros discrets, dont les travaux mènent aujourd’hui aux victoires.



Les malades et leur famille nous livreront des moments de leurs histoires personnelles et de leur combat au quotidien. Nous mettrons en avant leur force et leur courage à ne jamais baisser les bras face à la maladie.

Laura Tenoudji, aux manettes de « la Grande Tombola du Téléthon », vous fera vivre en direct les tirages au sort et annoncera le nom des gagnants de ces lots exceptionnels. Le montant final de cette grande opération sera révélé et fera ainsi grimper le compteur des dons.

Pour connaître tout le programme des 30h du Téléthon, c’est ici : https://evenement.telethon.fr/2020/telethon-2020-demandez-programme-122962

Le Téléthon, c’est une fois par an et c’est maintenant !

Faites un don :

Téléphone 3637

sur internet : http://telethon.fr

Cette année, plus que jamais, « La Grande Soirée du Téléthon » sera #TropFort pour célébrer les victoires et ainsi donner aux malades la force de guérir !

