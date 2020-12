« Téléthon 2020 » ça démarre ce soir sur France Télévisions

4.8 ( 6 )



« Téléthon 2020 » c’est parti ! En ce vendredi 4 décembre 2020 début d’une édition pas comme les autres puisque la Covid-19 s’est malheureusement invitée cette année. Pour autant toute les équipes resteront mobilisées pour faire le point sur l’avancée des recherches, sur les victoires scientifiques et pour témoigner de la mobilisation des bénévoles sur le terrain malgré et avec les contraintes liée à la pandémie.



« Téléthon 2020 » : programme du vendredi 4 décembre sur France 2 et France 3

France 2

Et le coup d’envoi de ce « Téléthon 2020 » sera donné dès 18h45 sur France 2 avec l’émission « Que la force soit avec nous ».



Sophie Davant et Nagui seront accompagnés par Matt Pokora, parrain de cette 34e édition, pour ouvrir le bal de ces trente heures de direct uniques au monde, qui célèbrent la générosité sans faille de millions de Français.

Tous trois seront rejoints par Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. À l’unisson avec les malades et leur famille, les scientifiques, les partenaires, bénévoles et artistes, ils remettront à zéro le compteur des dons, symbole de cette solidarité hors du commun.

Cette année, Laura Tenoudji sera aux commandes de la Grande Tombola du Téléthon. Plus d’une centaine de chanteurs, sportifs, comédiens et artistes vous offrent la possibilité de remporter des lots d’exception par l’achat d’un simple ticket de tombola. Les noms des gagnants seront annoncés tout au long de ce week-end de mobilisation.

Et comme le Téléthon, c’est avant tout une aventure humaine exceptionnelle, nous irons prendre le pouls des différentes initiatives bénévoles aux quatre coins de la France.

Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer les victoires qui donnent aux malades la force de guérir. Que ce week-end de solidarité et de partage commence !

Sur France 3

À partir de 21 heures prime en direct préparé par Carole Goezu, Sophie Paviot et Audrey Boutry, et réalisé par Tristan Carné. Il sera diffusé sur France 3.

Le parrain, Matt Pokora, a donné rendez-vous à ses amis, les plus grandes stars françaises, sur la scène du Téléthon. Des artistes de renom se succéderont pour faire leur show et apporter leur soutien au combat des familles.

En direct sur France 3, Sophie Davant et Cyril Féraud orchestreront cette soirée festive et mettront en lumière les aventuriers du Téléthon. Dans des reportages, les malades ont vécu des expériences exceptionnelles. Jonas a joué les funambules sur une slackline à près de 3 800 mètres à l’aiguille du Midi. Léo a participé à une étape du Tour de France et franchi un col de catégorie 1. Hugo, Ilune et Nathan ont passé une journée seuls au Louvre… En plateau, ils évoqueront ces aventures comme autant de revanches sur leur maladie. Des scientifiques viendront témoigner des victoires de la thérapie génique et des espoirs suscités par l’entrée dans l’ère des médicaments grâce aux dons des Français.

Laura Tenoudji vous fera vivre en direct les tirages des gagnants de la Grande Tombola du Téléthon sous le contrôle d’un huissier. Ce dispositif exceptionnel, mis en place grâce à la solidarité de plus d’une centaine d’artistes, permettra aux Français de tenter leur chance et de gagner une pièce unique.

À côté du plateau, un drive accueillera des surprises automobiles en tout genre pour faire écho au dispositif de « grand drive », fil rouge des animations en région. On viendra donc avec sa voiture acheter, au profit du Téléthon, des produits locaux préparés spécialement par les bénévoles.

Et parce que le Téléthon n’existerait pas sans la mobilisation de tous les Français qui rivalisent d’imagination pour l’occasion, des rendez-vous avec les villes ambassadrices feront vivre les exploits #TropForts partout en France.

💕 @MPokora est le parrain de cette édition 2020 du Téléthon ! Demain à 21.05, @sodavant et @cyrilferaud mettront en lumière "les aventuriers du Téléthon", des malades qui ont vécu des expériences exceptionnelles… 🙌 pic.twitter.com/e8qkQMipBA — France 3 (@France3tv) December 3, 2020

« #TropFort ! », c’est la signature cette année du Téléthon, la force de se battre pour triompher de la maladie.

Ce week-end nous serons tous mobilisés avec Matt Pokora, le parrain de ce grand rendez-vous de la générosité et de la solidarité, pour réussir un véritable tour de force, le 34e Téléthon !

Et n’oubliez pas le 3637 ! Des milliers de bénévoles attendent vos appels au 3637 et sur Telethon.fr

