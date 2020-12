Ce soir sur TF1 les « NRJ Music Awards – Paris Edition » : invités, nommés et remettants !

4.9 ( 13 )



Ce soir sur TF1 les « NRJ Music Awards – Paris Edition » ! Une édition pas tout à fait comme les autres en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. C’est en effet depuis Paris, et plus précisément depuis La Seine Musicale, que se déroulera cette édition exceptionnelle. Rendez-vous dès 21H05 sur TF1 mais aussi en live puis en replay sur MYTF1 et sur NRJ !



Covid-19 ou pas, cette soirée exceptionnelle nous sera présentée par l’inégalable Nikos Aliagas.

Et comme chaque année, cette cérémonie récompensera les plus grandes stars françaises et internationales. Une remise de prix unique dont les votes proviennent exclusivement du public.

« NRJ Music Awards – Paris Edition » : les nommés

Rappel des nommés dans les différentes catégories :



Artiste Féminine Francophone de l’année

AMEL BENT

AYA NAKAMURA

CAMELIA JORDANA

CARLA BRUNI

CLARA LUCIANI

LOUANE

WEJDENE

Artiste Féminine Internationale de l’année

AVA MAX

BILLIE EILISH

DUA LIPA

LADY GAGA

MILEY CYRUS

SIA

TONES & I

Artiste Masculin Francophone de l’année

AMIR

DADJU

GIMS

JULIEN DORÉ

KENDJI GIRAC

M. POKORA

VIANNEY

Artiste Masculin International de l’année

HARRY STYLES

JASON DERULO

JUSTIN BIEBER

LEWIS CAPALDI

SHAWN MENDES

THE WEEKND

Révélation Francophone de l’année

ALLIEL

HATIK

SOOLKING

SQUEEZIE

TAYC

WEJDENE

Révélation Internationale de l’année

DOJA CAT

KAROL G

MASTER KG

NEA

TOM GREGORY

ZOE WEES

Groupe / Duo de l’année Francophone

BOULEVARD DES AIRS

INDOCHINE

TRYO

VITAA & SLIMANE

Groupe / Duo International de l’année

BLACK EYED PEAS

BTS

IMAGINE DRAGONS

MAJOR LAZER

MAROON 5

ONE REPUBLIC

Chanson Francophone de l’année

“Jusqu’au bout” – AMEL BENT x IMEN ES

“La fête” – AMIR

“Facile” – CAMÉLIA JORDANA

“Angela” – HATIK

“Nos célébrations” – INDOCHINE

“Tahiti” – KEEN’V

“Désolé pour hier soir” – TRYO feat. Mc Fly & Carlito

“Avant toi” – VITAA & SLIMANE

Chanson Internationale de l’année

“Kings & Queens” – AVA MAX

“Ritmo” – BLACK EYED PEAS & J BALVIN

“Physical” – DUA LIPA

“Savage Love” – JAWSH 685 & JASON DERULO

“Tusa” – KAROL G feat. N ICKI MINAJ

“Before you go” – LEWIS CAPALDI

“Jerusalema” – MASTER KG

“Blinding Lights” – THE WEEKND

Collaboration Francophone de l’année

AMEL BENT x IMEN ES (“Jusqu’au bout”)

BIGFLO & OLI feat. BON ENTENDEUR (“Coup de Blues/Soleil”)

GIMS & STING (“Reste”)

GRAND CORPS MALADE & CAMILLE LELLOUCHE (“Mais je t’aime”)

LARTISTE & CAROLIINA (“Comme Avant”)

SOOLKING feat. DADJU (“MELEĞIM”)

Collaboration Internationale de l’année

ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER (“Stuck with U”)

BLACK EYED PEAS & J BALVIN (“Ritmo”)

DAVID GUETTA & SIA (“Let’s Love”)

JAWSH 685 & JASON DERULO (“Savage Love”)

KAROL G x NICKI MINAJ (“Tusa”)

LADY GAGA x ARIANA GRANDE (“Rain on me”)

Clip de l’année

“Say so” – DOJA CAT

“Physical” – DUA LIPA

“Pendant 24h” – GRAND CORPS MALADE et SUZANE

“Watermelon Sugar” – HARRY STYLES

“Nous”– JULIEN DORÉ

“Rain on me” – LADY GAGA x ARIANA GRANDE

“Donne-moi ton cœur”– LOUANE

“À nos héros du quotidien” – SOPRANO

“Blinding Lights” – THE WEEKND

“ Ça ira” – VITAA & SLIMANE

DJ de l’année

CALVIN HARRIS

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

KYGO

OFENBACH

REGARD

ROBIN SCHULZ

Les invités qui seront présents

Ont confirmé leur présence, les artistes suivants :

DUA LIPA

ANGELE

LOUANE

AMEL BENT & IMEN ES

SIA

BLACK EYED PEAS

DAVID GUETTA

INDOCHINE

GIMS

KENDJI

VIANNEY

JULIEN DORÉ

AMIR

GRAND CORPS MALADE / CAMILLE LELLOUCHE

VITAA & SLIMANE

M. POKORA

DADJU

BENJAMIN BIOLAY

HATIK

ALLIEL

SQUEEZIE / GAMBI

WEJDENE

TAYC



NRJ Music Awards : les remettants

Pendant toute la soirée, les prix seront remis par de nombreuses personnalités. En voici la liste :

CLARA LUCIANI,

TAREK BOUDALI, PHILIPPE LACHEAU, JULIEN ARRUTI, VANESSA GUIDE,

SOPRANO,

INES REG,

HUGO GASTON,

TRYO,

CATHERINE RINGER,

JONATHAN LAMBERT,

BOB SINCLAR,

MICHELE BERNIER,

VAIMALAMA CHAVES, MAEVA COUCKE, CINDY FABRE, MALIKA MENARD, CLEMENCE BOTINO,

CAUET,

KEEN V,

THYLANE BLONDEAU,

MANU LEVY,

DJ SNAKE,

JUSTE ZOE.

Découvrez le palmarès complet des « NRJ Music Awards – Paris Edition » ce soir dès 21h05 sur TF1 et bien sûr sur Stars-Actu.Fr à l’issue de la cérémonie. Bonne soirée à tous et que les meilleurs gagnent !

