« Les 12 coups de midi » : une étoile mystérieuse avare en indices, Camille bientôt éliminée ?

« Les 12 coups de midi » : une étoile mystérieuse avare en indices et pour cause. Cette énorme étoile de midi a été présentée comme étant l’étoile de Noël. Autrement dit pas question qu’elle soit trouvée avant les fêtes de fin d’année. Beaucoup de cases à découvrir donc et des indices qui seront distillés petit à petit mais pas trop vite quand même…



Pour l’instant on ne voit que deux choses :

– une bibliothèque, enfin des livres en tout cas;

– un tabouret et/ou podium de cirque

C’est pas avec ça que l’on devrait trouver rapidement la bonne réponse. Enfin à moins d’un heureux hasard bien sûr.



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse : premières rumeurs

Et voilà qu’un premier nom circule déjà sur les réseaux sociaux. Le Chasseur d’Étoile de Youtube s’en fait déjà l’écho. Si vous voulez vraiment savoir il vous suffit d’aller sur sa page. Si vous préférez faire fonctionner vos méninges c’est l’endroit qu’il vous faudra absolument éviter.

Nous ne vous dirons rien mais sachez qu’il pourrait s’agir (à prendre avec des pincettes) d’une célèbre actrice et mannequin.

Et il ne s’agit pas de : le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri, Hugues Aufray, Plastic Bertrand, Frédéric Diefenthal, Jean-Pierre Pernaut, Carla, Harrison Ford, Tim Burton, Caroline de Monaco, Stéphanie de Monaco.

Retrouvez « Les 12 coups de midi aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Camille jouera pour une 5ème participation et débutera l’émission avec 10.700 euros dans sa cagnotte. Et il se murmure que son élimination serait proche…

