« Les 12 coups de Noël » 2020 : pour votre réveillon du 24 décembre sur TF1

« Les 12 coups de Noël » 2020. La version « Noël » du jeu « Les 12 coups de midi » fait son retour pour le soir du réveillon. Notez sur vos agendas la date du jeudi 24 décembre 2020 dès 21h05 sur TF1 ou sur la page dédiée de MYTF1.



« Les 12 coups de Noël » 2020 : présentation

En cette soirée de réveillon, Jean-Luc Reichmann et toute la famille des 12 Coups de Midi vous invitent à fêter Noël « lors d’une soirée magique mêlant bonne humeur, fous rires, fête, féérie, surprises et cadeaux… tous les ingrédients seront réunis pour passer un réveillon mémorable où tous les vœux de Noël seront réalisables »

Michèle Laroque et Patrick Bruel, ont accepté de participer à ce réveillon aux côtés de certains des plus grands maîtres de midi de l’émission : Paul, Xavier, Eric, Timothée, Hakim et Caroline. Tous joueront au profit des Restos du cœur afin de leur faire remporter un chèque d’un montant exceptionnel.



Les téléspectateurs pourront également tenter de gagner le même montant ainsi que de nombreux cadeaux.

Tout au long de cette soirée magique, de nombreuses surprises et invités se succèderont avec entre autres Gim’s et Michou le Youtubeur Sans oublier le père Noël.

Le célèbre dessinateur Emmanuel Chaunu sera également présent tout au long de la soirée pour illustrer les meilleurs moments de l’émission avec sa touche humoristique habituelle.

