« C’est Noël tout est permis » avec Arthur et ses invités : le 23 décembre sur TF1

« C’est Noël tout est permis » avec Arthur et ses invités. À J-1 du réveillon, Arthur vous propose plus de deux heures d’émission, entre folie et magie de Noël… Tout un programme.



Une soirée glamour et humour avec notamment les danseuses du Moulin Rouge, Antonio le magicien et le jongleur David Burlet.

« C’est Noël tout est permis » : les invités d’Arthur

Et pour mettre l’ambiance, Arhtur pourra compter sur ses invités, tous plus déjantés les uns que les autres pour une soirée qui s’annonce inoubliable.

Nous retrouverons ainsi : Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris Marques et Gérémy Crédeville… mais pas que !



Interviendront également d’une manière différente : Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Foucault, Evelyne Dhéliat, Louis Bodin, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau ou bien encore Harry Roselmack…

Covid-19 oblige, notez que chaque membre du public sera en interaction permanente avec le plateau via son ordinateur ou son smartphone.

Et comme chaque année Arthur jouera les Père-Noël puisque tous repartiront avec des cadeaux pour une soirée inoubliable !

« C’est Noël tout est permis » le mercredi 23 décembre 2020 dès 21h05 ou sur MYTF1 pour le replay.

