« Balance ton post » spécial : « La grande confrontation » ce jeudi 3 décembre 2020 sur C8

« Balance ton post » spécial. Ce jeudi 3 décembre 2020, numéro spécial de l’émission de Cyril Hanouna « Balance ton post ». Un spécial « La grande confrontation » qui sera diffusé en prime-time et donc dès 21h15 sur C8 et Mycanal.



Un numéro spécial et exceptionnel autour des violences policières.

« Balance ton post » spécial : demandez le programme

Lls sont policiers, manifestants, journalistes, membre du gouvernement, et sont tous au cœur de l’actualité sur un sujet brûlant : les violences policières. Depuis plusieurs semaines la situation en France autour des conflits entre français et policiers se tend. Une véritable tempête médiatique à gérer pour le président de la République qui cette semaine a appelé son gouvernement à agir vite.



Mais ce jeudi, pour la première fois à la télé, journalistes, manifestants, victime de violences policières feront face à un membre du gouvernement et des policiers pour échanger, débattre et tenter de faire avancer la situation en répondant à cette question : la police fait-elle de plus en plus peur ?

#BalanceTonPost spécial La Grande Confrontation c’est ce jeudi 3 décembre 2020 en direct à 21h15 sur C8.

